Свердловского депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в убийстве

До решения суда членство Геннадия Виноградова в партии приостановлено.

Правоохранители арестовали депутата Артемовского городского округа Свердловской области, баллотировавшегося от партии «Единая Россия», Геннадия Виноградова вместе с его сыном. Их подозревают в убийстве 18-летней давности.

Преступление было совершено в 2003 году. Все это время служители Фемиды вели расследование.

Ближайшие два месяца народный избранник со своим 40-летним сыном проведут в СИЗО в ожидании приговора суда. Членство Виноградова в партии на время приостановлено.