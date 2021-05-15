Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:37   15 Мая 2021
Россия

Свердловского депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в убийстве

Свердловского депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в убийстве

Правоохранители арестовали депутата Артемовского городского округа Свердловской области, баллотировавшегося от партии «Единая Россия», Геннадия Виноградова вместе с его сыном. Их подозревают в убийстве 18-летней давности.

Преступление было совершено в 2003 году. Все это время служители Фемиды вели расследование.

Ближайшие два месяца народный избранник со своим 40-летним сыном проведут в СИЗО в ожидании приговора суда. Членство Виноградова в партии на время приостановлено.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #арест #свердловская область #депутат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров