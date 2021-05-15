13:37 15 Мая 2021Россия
Свердловского депутата от «Единой России» арестовали по подозрению в убийстве
До решения суда членство Геннадия Виноградова в партии приостановлено.
Правоохранители арестовали депутата Артемовского городского округа Свердловской области, баллотировавшегося от партии «Единая Россия», Геннадия Виноградова вместе с его сыном. Их подозревают в убийстве 18-летней давности.
Преступление было совершено в 2003 году. Все это время служители Фемиды вели расследование.
Ближайшие два месяца народный избранник со своим 40-летним сыном проведут в СИЗО в ожидании приговора суда. Членство Виноградова в партии на время приостановлено.