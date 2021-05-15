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13:08   15 Мая 2021
Политика

Трамп ищет разработчиков для своей социальной сети

Трамп ищет разработчиков для своей социальной сети

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждает как минимум с двумя разработчиками социальных сетей возможность партнерских отношений.

Бизнесмен ведет переговоры с заинтересованными компаниями на предмет его выхода на платформу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

За блогом Дональда Трампа в Twitter следили около 89 миллионов подписчиков. Бывший президент в новой сделке рассчитывает "получить деньги наподобие лицензионных отчислений" и не обсуждает вопрос получения доли в бизнесе. По информации The Wall Street Journal, Трамп общался с представителями сетей CloutHub и FreeSpace.

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#сша #трамп #соцсети

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