Список недружественных России стран «охладит пыл» Чехии

За последние несколько недель чешские политики выступили с целым рядом антироссийских заявлений, однако теперь их риторика может поменяться.

Москва определились со списком недружественных России государств. В перечень, о котором впервые стало известно в апреле этого года, попали только две страны — США и Чехия. В отношении них власти РФ применят определенные «меры воздействия», сказано в распоряжении правительства:

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента России».

Отныне консульства и другие дипломатические представительства Соединенных Штатов и Чешской Республики могут заключать трудовые и гражданско-правовые договора только с определенным числом физических лиц из России. Для Чехии это число составляет 19 человек, для США – 0.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что список никак не коснется инвесторов и бизнесменов из Чехии, которые ведут дела на территории РФ.

Для Праги, которая не так давно открыла сезон резкой антироссийской риторики, попадание в список недружественных РФ стран послужит хорошим уроком. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. По его мнению, Чехия решила продемонстрировать Соединенным Штатам свою преданность в крайне неудачный момент.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поведал всему миру о новых проделках пресловутых «российских агентов» Петрова и Боширова. Глава правительства обвинил их во взрыве 2014 года на оружейных складах во Врбетице. Против такой трактовки событий семилетней давности выступил чешский президент Милош Земан, а недовольные чехи вышли на главную площадь Праги, протестуя против «пророссийской» политики главы республики.

«Мне кажется, что Чехии просто не повезло, — рассуждает Валерий Коровин. — Она включила русофобскую риторику и поддержала антироссийские программы США в неудачный момент — когда в Москве приступали к составлению списка недружественных стран. В результате чехи последовали прямиком за своим геополитическим "патроном" — Вашингтоном. Виноваты в этом только чешские элиты, которые скуплены на корню и управляются извне. Среди простых жителей страны уровень поддержки России по-прежнему высок».

О том, что недоброжелателей по отношению к России в Чехии не так много, уже рассказывал научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич. На митинг против политики Земана вышло со всей Праги вышло всего около десяти тысяч человек – крайне скромный показатель для политически-активной столицы.

После публикации списка недружественных стран пыл самых ярых антироссийских активистов в Чехии должен поутихнуть, уверен политолог Коровин. Ждать того, что Андрей Бабиш со своими сторонниками извинятся за беспочвенные обвинения не приходится, поэтому остается рассчитывать лишь на «политическую зрелость» чешских элит.

«Если у них [политиков из Чехии] осталась хоть капля здравого смысла и стыда, они поубавят напор антироссийских заявлений. В интересах нынешнего чешского руководства максимально быстро забыть обо всем произошедшем и молчать, потупив взор. Извиняться они не будут – это сильно бьет по репутации Вашингтона. Им не дадут этого сделать», — заключил эксперт.

О том, как американский лидер Джозеф Байден резко сменил риторику по отношению к Москве после атаки хакеров на топливопровод Colonial Pipeline, можете прочитать в нашем материале.