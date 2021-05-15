Пушков уверен, что упреки в адрес Медведчука связаны с ростом популярности ОПЗЖ

Упреки в отношении главы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука связаны с ростом популярности партии и падающим рейтингом главы страны Владимира Зеленского.

Упреки в отношении главы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука связаны с ростом популярности партии и падающим рейтингом главы страны Владимира Зеленского.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, ситуация с главой политсилы связана не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Сенатор также отметил, что эти события связаны с "зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков". Об этом он рассказал в Twitter-аккаунте.

Ранее киевский суд отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил главу ОПЗЖ до 9 июля под домашний арест.