Россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться при аллергии на пыльцу

Аллерголог Дали Мачарадзе рассказала, как обезопасить свой организм от острых реакций на окружающую среду или продукты питания.

Аллерголог Дали Мачарадзе рассказала, как обезопасить свой организм от острых реакций на окружающую среду или продукты питания.

Врач посоветовала исключить из рациона груши, яблоки, персики и сливы. По словам специалиста, они могут вызвать аллергические реакции у той категории граждан, которая остро реагирует на пыльцу. Дали Мачарадзе подчеркнула, что если человек плохо переносит аллергические реакции, то лучше отказаться от всех фруктов семейства косточковые.

"Рекомендуется не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, так как молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах", — объяснила врач в беседе с радио Sputnik.

Эксперт заявила, что полностью подавить или снизить уровень реакции на пищевые аллергены возможно при помощи лекарственных препаратов. Также она добавила, что существуют различные методы изменения отношения организма к аллергену.