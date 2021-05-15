Футболиста Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на политика в Бразилии

Помощник государственного депутата Агрипино Магальяйнш уже заявил, что опасается за свою жизнь.

Против бразильского футболиста и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара подали иск с обвинением в организации вооруженного ограбления. Потенциальной жертвой и истцом стал ЛГБТ-активист и помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнш.

«Магальяйнш также обвиняет персонального юриста Неймара, Дави де Пайва Коста Тангерина, в том, что он угрожал ему убийством. Через адвоката Анджело Карбони Магальяйнш просит взыскать с Неймара возмещение морального ущерба в размере одного миллиона бразильских реалов [около 190 тысяч долларов США]», — пишет портал LO-Bianco.

Издание отмечает, что Агрипино Магальяйнш крайне опасается за свою безопасность и «живет со страхом того, что угрозы станут реальностью». ЛГБТ-активист отказался от официальной работы, чтобы его было «сложнее найти».

Местные СМИ утверждают, что желание Неймара ограбить парламентского помощника может быть связано с серией репортажей Магальяйнша, в которых он рассказывал о возможных практиках гомофобии со стороны бразильского футболиста.