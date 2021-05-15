Диетолог оценил безопасную норму нездоровой еды в рационе

Вредная пища не оказывает негативного воздействия на здоровый организм, но может вызывать обострения хронических заболеваний даже в небольших дозах.

Вредная пища не оказывает негативного воздействия на здоровый организм, но может вызывать обострения хронических заболеваний даже в небольших дозах.

Безвредной дозы нездоровой еды для всех не существует, отметила врач-диетолог Дарья Русакова в интервью телеканалу "Звезда". По ее словам, здоровый человек может есть все и не ощущать последствий. Однако даже небольшое количество вредной пищи пагубно влияет на людей с проблемами ЖКТ и при наличии других заболеваний.

Нездоровую пищу в постоянном режиме употреблять не следует никому. По словам Русаковой, порции мюсли с сиропом и цукатами стоит дозировать из-за содержащихся в них калорий. Польза молочных продуктов с фруктовыми наполнителями нивелируется из-за содержания сахара.