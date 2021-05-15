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12:11   15 Мая 2021
Армия

Фанаты компьютерной игры War Thunder провели виртуальный парад Победы

Фанаты компьютерной игры War Thunder провели виртуальный парад Победы

Игроки из разных городов России, Украины, Черногории, Белоруссии и Казахстана приняли участие в параде Победы в игре War Thunder.

При этом в проведении парада также участвовала виртуальная пилотажная группа IRSS, которая помогала в съемках фильма "Девятаев" кинорежиссера Тимура Бекмамбетова.

Участниками шествия стали боевые единицы времен Великой Отечественной войны. Военной техникой управляли фанаты компьютерной игры, которые и провели парад. Также к виртуальному мероприятию присоединились и более современные танки, зенитно-ракетные комплексы, самолеты и другая техника. По окончании парада Победы небо было раскрашено цветами флагов России, Украины и Белоруссии.

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#парад победы #war thunder #irss

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