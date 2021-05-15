Секретарь СНБО Украины рассказал, для каких целей Киеву нужен Медведчук

Если главе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку вынесут обвинительный приговор, то его можно будет обменять на заключенных в России украинцев.

Если главе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку вынесут обвинительный приговор, то его можно будет обменять на заключенных в России украинцев.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина". По его словам, Москве можно будет предложить обменяться заключенными, однако это решение будет принимать президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев в РФ. — Прим. ред.), то мы охотно это сделаем", — пояснил Данилов.

Ранее лидеру ОПЗЖ предъявили обвинения в госизмене и "нарушении обычаев войны". В квартире Медведчука провели обыски. После этого политика посадили под домашний арест до 9 июля.

Эту ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и предположил, что Киев теперь будет привлекать к ответственности всех, кто имеет связь с Москвой.