Россия утвердила концепцию председательства в Арктическом совете до 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал концепцию председательства РФ в Арктическом совете до 2023 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал концепцию председательства РФ в Арктическом совете до 2023 года.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, Россия намерена развивать сотрудничество со странами — участницами межправительственного форума по ряду приоритетных направлений. В частности, это работа с коренным населением Арктики, охрана окружающей среды и укрепление роли Арктического совета.

Также Мишустин утвердил план основных мероприятий, в частности — культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты и многое другое.