Скованные одной цепью. Почему в Правительстве РФ заговорили об объединении регионов

Идея об объединении регионов, озвученная вице-премьером Хуснуллиным, неожиданно нашла если не поддержку, то явное непротивление со стороны администрации президента. Что за этим последует? Разбирается «Политика Сегодня».

Идея о том, что Россия слишком раздроблена, вновь пущена бродить по умам. Слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о возможном объединении регионов — это вряд ли фантазии одного чиновника. На таком уровне фразами о переустройстве страны не бросаются просто так. Ждать ли нам развития событий?

Мысль Хуснуллина, высказанная публично, о том, что 95 регионов — это излишне много для России, сразу показались неслучайной. Очень похоже на разведку словом. В политике это называется «прививкой».

Идея сначала вбрасывается в общество в виде частного предложения, затем отслеживается реакция и уже после этого делается вывод — не вызовет ли она у людей отторжения. В принципе, разумно. «Мертворожденные» проекты лучше отметать сразу.

Однако здесь это не кажется просто прививкой. Фразу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль не исключает объединения регионов, растиражировали СМИ. Так возможно ли это? И какие субъекты стоит соединить первыми? «Политика Сегодня» спросила у политологов.

Власти не планирует объединять субъекты ни помимо, ни по воле самих этих регионов. Так считает профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев:

«Никто специально форсировать этот сложный процесс не будет. Понятно, что чисто экономически и административно под объединение просятся Еврейская автономная область с Хабаровским краем. Конечно, Ненецкий автономный округ – с Архангельской областью. Понятно, что Республика Алтай – с Алтайским краем».

По его словам, вполне можно объединить Хакасию с Красноярским краем. Хотя он и так большой, поэтому Хакасию, предположил Матвейчев, может имеет смысл объединять даже с Тувой, хотя они и разделены Саянами. В Красноярский край, со слов специалиста, можно было бы включить Адыгею, которая находится прямо там, внутри территории.

«Однако все эти регионы сами как раз против подобных объединений. Они не видят достаточного количества плюсов для себя. Если бы эти плюсы были и были гарантированы, то, наверное, этот вопрос оказался уже решен. И все же сейчас общественное мнение в этих регионах выступает против такой идеи», — напомнил собеседник.

О том, что танцевать надо от печки, от расположения к инициативе самих жителей, сказал и известный российский политолог Константин Калачев:

«Для начала надо заручиться поддержкой населения, ибо объединение регионов предполагает референдум. Если бы спросили меня, то я бы вообще ничего не трогал. Но если исходить из реалий, то первой может исчезнуть ЕАО. Как самостоятельный субъект она анахронизм, евреев там один процент, а будет и еще меньше. Она может быть поглощена соседями – либо Амурской областью, либо Хабаровским краем».

Хакасов в Хакасии тоже немного – 12%, это примерно 70 тысяч человек – продолжил эксперт. Ранее Хакасская автономная область, кстати, уже входила в состав Красноярского края. Но, как полагает наш собеседник, здесь как раз население будет убедить сложнее. А два алтайских региона лучше вообще не трогать, считает он.

«Почему? Да потому что там 34% гордых алтайцев, которые не хотят утратить субъектность родины тюркских языков. Территория с большим протестным потенциалом, сильными местными элитами. При сравнительной малочисленности населения проблем при поглощении можно огрести по самое "не хочу"», — поделился своим видением ситуации Калачев.

Разумно ли вообще сливать регионы? Об этом «ПС» спросила исполнительного директора Российского общественного института избирательного права Александра Игнатова:

«Универсального ответа на этот вопрос нет. В принципе, есть и механизм объединения, существует федеральный закон, который этот механизм регулирует. Да и практика этого процесса в истории России уже имеется».

Однако каждый случай, по его мнению, должен рассматриваться индивидуально. И ключевыми должны быть экономические и инфраструктурные вопросы. Есть ли в каждом конкретном случае основания для объединения, будет ли это выгодно. Все-таки, отметил специалист, у России очень разные по бюджетной обеспеченности регионы.

«Обычно это делается, когда один регион имеет меньше финансовых ресурсов, другой более силен, и при этом они обладают достаточно хорошими связями, инфраструктуру либо общую, либо состыковывающуюся. В этой ситуации, конечно, смыл рассматривать объединение есть», — считает эксперт.

Но даже при наличии оснований нужно желание населения, выраженное на референдуме. А к этому надо готовиться: показать людям выгоды, которые получит каждый из регионов. В России уже были прецеденты, когда власти объявляли о таком намерении, но… процесс замирал. Как это было, например, в случае с Ненецким автономным округом (НАО).

Собственно, у нас все регионы, которые рассматриваются для объединения, в советское время уже были автономным округом в составе различных областей. Та же Архангельская область включала в себя вышеупомянутый НАО. И наряду с районами и городами существовала структурная единица именно с национальной особенностью. Затем, в 1991-92 годах все они получили статус отдельных субъектов РФ.

«Теперь же, в наши дни, мне кажется, стоит проанализировать опыт уже объединившихся регионов. Они уже больше десяти лет живут вместе, и можно делать первые выводы. Посмотреть, как изменилась жизнь населения, насколько логично выстроена структура управления и т.д.» – считает Игнатов.

Он добавил, что в любом случае путь к слиянию — только через прямое волеизъявление жителей. Это единственный механизм, прописанный в федеральном законодательстве об образовании новых субъектов. В каждом из таких регионов надо провести отдельный референдум и в каждом — получить положительное решение. Более половины граждан должны прийти и более половины сказать «да». Только тогда процесс запускается дальше. Если хотя бы один из регионов «против» — вопрос снимается, подвел итог эксперт.