Ученые рассказали, как снизить риск появления деменции простым упражнением

Группа ученых поставила эксперимент, в ходе которого выяснила, как снизить риск развития деменции, занимаясь по 12 минут в день.

Группа ученых поставила эксперимент, в ходе которого выяснила, как снизить риск развития деменции, занимаясь по 12 минут в день.

В эксперименте приняли участие 60 пожилых людей, которые страдали проблемами с памятью. Испытание проходило на протяжении 12 недель. Испытуемых разделили на две группы: первая ежедневно медитировала в течение 12 минут, а участники второй группы каждый день слушали любимую музыку.

По окончании эксперимента у всех участников исследования брали кровь на анализ. Ученые сравнивали показатели, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Специалистам удалось установить, что у людей, которые практиковали медитацию, улучшилось качество биомаркеров, связанных с высоким риском недуга.

Ранее 360tv.ru сообщил, что ученые перечислили 6 способов замедлить старение мозга. По словам профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете Магнуса Линдвалля, для сохранения правильной работы мозга необходима регулярная двигательная активность.