Немецкий политолог Александр Рар пояснил, почему большинство стран Европейского союза предпочли проигнорировать призыв Чехии о солидарности в конфликте с Россией.

Немецкий политолог Александр Рар пояснил, почему большинство стран Европейского союза предпочли проигнорировать призыв Чехии о солидарности в конфликте с Россией.

По его словам, в Брюсселе прекрасно понимают, что у Чехии нет никаких реальных доказательств причастности "российских агентов" ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице.

"Непонятно, это произошло на негосударственном складе, то есть это не атака против государства, это был частный склад. Причем непонятно, как запрещенное оружие могло там находиться", — сказал он.

Ранее стало известно, что Чехия оценила попадание в российский список недружественных государств. Официальная Прага считает, что таким образом Кремль только усиливает напряженность между странами.