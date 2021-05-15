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12:04   15 Мая 2021
Весь мир

Англичане высмеяли Армию США после новой ЛГБТ-рекламы

Англичане высмеяли Армию США после новой ЛГБТ-рекламы

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отнеслись к новому «вербовочному» ролику американской армии. В анимированном видео рассказывается история капрала Эммы Мэлоунлорд, которая воспитывалась родителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а ныне управляет зенитными ракетными комплексами «Патриот» (Patriot).

По сюжету ролика будущий оператор американских ЗРК посещает ЛГБТ-парады и свадьбу своих матерей, одной из которых удается излечить парализованные после автомобильной аварии ноги. Повзрослев, девушка становится командиром отряда противоракетной обороны.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале GoArmy – вербовочного центра армии США – и является одной из серий проекта «Призвание». Это серия роликов про реально существующих американских военных, каждый из которых рассказывает свою историю и призывает зрителей «найти свое призвание» в Вооруженных силах Соединенных Штатов.

Prt Scrn YouTube.com

Под опубликованном Daily Mail материалом на эту тему тут же появились сотни комментариев от жителей Туманного Альбиона. Англичане не упустили возможности посмеяться над американскими солдатами, а некоторые искренне удивились появлению нового типа вербовки у «дяди Сэма».

«Это явно сделано для ослабления вооруженных сил! Америка, проснись!» — возмутился пользователь с ником donde3.

«Вы слышите это? Это мир смеется над Соединенными Штатами. И эти люди еще планируют нападение на нас. Надеюсь, это не розыгрыш», — написал The Flying Pig.

«Вы можете представить этих людей воюющими против армии России и Китая? Это просто мечты», — подметил Mark.

Нашлись среди читателей британской газеты и жители США. Пользователь с ником GoArmyBeatNavy01432 из города Айер, что в штате Массачусетс, рассказала историю своей семьи, в которой тоже не обошлось без представителя сексуальных меньшинств:

«Мы с мужем — ветераны американской армии. Наш старший сын — гей. Мой младший сын – ветеран американской армии. Это было неловко для всех нас. Какого черта? Надо было потратить эти деньги [выделенные, на создание ролика] на улучшение жилья для молодых солдат и их семей».

Англичане высмеяли Армию США после новой ЛГБТ-рекламы

В мае этого года похожую рекламу опубликовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Зрителям представили неизвестную 36-летнюю женщину, которая призналась, что «больше не стесняется быть собой» и «отказывается принять ложные патриархальные установки, кем женщина может быть, а кем нет». На публикацию ролика отреагировал сын бывшего американского президента Дональда Трампа.

«России и Китаю это понравится», — сыронизировал Дональд Трамп-младший.

Другие пользователи Twitter тоже не смогли пройти мимо нашумевшего ролика. Lo Spettatore воспринял его, как шутку.

Всего под новостью об ЛГБТ-вербовке армии Соединенных Штатов накопилось около 300 комментариев. Большинство читателей Daily Mail сошлись на том, что воспринимать «такую армию» всерьез довольно сложно.

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#великобритания #сша #армия #лгбт

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