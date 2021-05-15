Англичане высмеяли Армию США после новой ЛГБТ-рекламы

Американские войска решили пополнять свои ряды с помощью рекламы нетрадиционных ценностей.

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отнеслись к новому «вербовочному» ролику американской армии. В анимированном видео рассказывается история капрала Эммы Мэлоунлорд, которая воспитывалась родителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а ныне управляет зенитными ракетными комплексами «Патриот» (Patriot).

По сюжету ролика будущий оператор американских ЗРК посещает ЛГБТ-парады и свадьбу своих матерей, одной из которых удается излечить парализованные после автомобильной аварии ноги. Повзрослев, девушка становится командиром отряда противоракетной обороны.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале GoArmy – вербовочного центра армии США – и является одной из серий проекта «Призвание». Это серия роликов про реально существующих американских военных, каждый из которых рассказывает свою историю и призывает зрителей «найти свое призвание» в Вооруженных силах Соединенных Штатов.

Под опубликованном Daily Mail материалом на эту тему тут же появились сотни комментариев от жителей Туманного Альбиона. Англичане не упустили возможности посмеяться над американскими солдатами, а некоторые искренне удивились появлению нового типа вербовки у «дяди Сэма».

«Это явно сделано для ослабления вооруженных сил! Америка, проснись!» — возмутился пользователь с ником donde3.

«Вы слышите это? Это мир смеется над Соединенными Штатами. И эти люди еще планируют нападение на нас. Надеюсь, это не розыгрыш», — написал The Flying Pig.

«Вы можете представить этих людей воюющими против армии России и Китая? Это просто мечты», — подметил Mark.

Нашлись среди читателей британской газеты и жители США. Пользователь с ником GoArmyBeatNavy01432 из города Айер, что в штате Массачусетс, рассказала историю своей семьи, в которой тоже не обошлось без представителя сексуальных меньшинств:

«Мы с мужем — ветераны американской армии. Наш старший сын — гей. Мой младший сын – ветеран американской армии. Это было неловко для всех нас. Какого черта? Надо было потратить эти деньги [выделенные, на создание ролика] на улучшение жилья для молодых солдат и их семей».

В мае этого года похожую рекламу опубликовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Зрителям представили неизвестную 36-летнюю женщину, которая призналась, что «больше не стесняется быть собой» и «отказывается принять ложные патриархальные установки, кем женщина может быть, а кем нет». На публикацию ролика отреагировал сын бывшего американского президента Дональда Трампа.

«России и Китаю это понравится», — сыронизировал Дональд Трамп-младший.

China and Russia love this. https://t.co/YGI5AEsO3w — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 3, 2021

Другие пользователи Twitter тоже не смогли пройти мимо нашумевшего ролика. Lo Spettatore воспринял его, как шутку.

Is this a joke? — Lo Spettatore (@spettatore_lo) May 14, 2021

Всего под новостью об ЛГБТ-вербовке армии Соединенных Штатов накопилось около 300 комментариев. Большинство читателей Daily Mail сошлись на том, что воспринимать «такую армию» всерьез довольно сложно.