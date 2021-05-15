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10:44   15 Мая 2021
Политика

Вашингтон выступил с антироссийской риторикой в бюллетене о внутренних угрозах

Вашингтон выступил с антироссийской риторикой в бюллетене о внутренних угрозах

США выпустили бюллетень с информацией о повышенной угрозе терроризма внутри государства. Также американская сторона упомянула Россию.

В документе Вашингтон указал собственные рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность. Действие бюллетеня продлится до 13 августа. Он повествует о сложности и изменчивости угроз в 2021. По мнению авторов документа, опасность исходит от внутренних террористов, вовлеченных в насилие людей или групп, а также от находящихся под влиянием радикалов граждан.

Отдельно США упоминают Россию. Вашингтон рассказывает о противниках государства, которые приложили больше усилий для якобы распространения разногласий в обществе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на политизацию вопроса вакцинации на Западе. По мнению дипломата, лидеры США и европейских стран продемонстрировали неспособность справиться с катастрофой.

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#сша #вакцинация #бюллетень

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