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10:41   15 Мая 2021
Политика

Вашингтон и Оттава начали переговоры по снятию коронавирусных ограничений на границе

Вашингтон и Оттава начали переговоры по снятию коронавирусных ограничений на границе

Ограничения на канадско-американской границе, связанные с пандемией коронавируса, могут снять уже этим летом. Об этом сообщил телеканал CBC.

Сейчас представители власти США и Канады обсуждают вопрос о снятии действующих ограничений на границе. На первом этапе переговоров пока не участвуют политики, которые должны принять окончательное решение.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В частности, запрещены туристические поездки. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Однако, по словам журналистов, открыть границы могут уже этим летом.

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#сша #канада #границы

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