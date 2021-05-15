Российский иммунолог оценил вероятность резкого скачка заболеваемости COVID-19 в стране

Говорить о третьей волне коронавирусной инфекции в России пока преждевременно, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Говорить о третьей волне коронавирусной инфекции в России пока преждевременно, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, резкий рост числа инфицированных возможен только в одном случае: если на территории страны начнет циркулировать штамм, сильно отличающийся от предыдущего. Однако этот прогноз маловероятен, подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Жемчугов призвал следить за коллективным иммунитетом к COVID-19 в каждом отдельном российском регионе. Следует увеличить поставки вакцины туда, где процент жителей с антителами к коронавирусу очень низкий, передает сайт 360tv.ru.