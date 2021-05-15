Политолог назвал цели преследования Медведчука на Украине

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему на Украине началась активная фаза преследования оппозиционного депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему на Украине началась активная фаза преследования оппозиционного депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

По его словам, на Украине неслучайно начался этот процесс. Таким образом Киев провоцирует российскую сторону отказаться от встречи президента Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. После этого можно будет спокойно обвинить Кремль в нежелании договариваться, считает политолог.

"Им главное организовать встречу, чтобы на повестке дня был Донбасс, объявить Россию стороной конфликта или найти повод, чтобы Россия отказалась. Поэтому они затеяли это с Медведчуком", — сказал он.

Ранее украинский суд принял решение об аресте оппозиционного депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Правоохранители подозревают его в передаче секретной информации третьим лицам.