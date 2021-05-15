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10:13   15 Мая 2021
Общество

В Японии зафиксировали новый рекорд по числу зараженных COVID-19

В Японии зафиксировали новый рекорд по числу зараженных COVID-19

Японские врачи зафиксировали 1231 случай заражения коронавирусом в тяжелой форме. Специалисты отметили, что это новый рекорд.

Количество таких больных 11 мая составило 1176. Ситуация с распространением COVID-19 в стране ухудшается. До 31 мая действует режим ЧС в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего.

Власти планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма и Хоккайдо на следующей неделе. За все время пандемии коронавируса в Японии выявили примерно 675 тыс. случаев COVID-19, умерло 11 330 человек.

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#вирус #япония #коронавирус

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