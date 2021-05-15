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9:50   15 Мая 2021
Политика

Политолог призвала усовершенствовать налоговую систему для борьбы с коррупцией на Украине

Политолог призвала усовершенствовать налоговую систему для борьбы с коррупцией на Украине

Украинский политический эксперт Светлана Кушнир объяснила, какие шаги необходимо сделать Киеву, чтобы победить тотальную коррупцию в стране.

По ее словам, нужно принять закон об оттоке капитала за границу, чтобы пресечь вывод средств на оффшорные счета. Таким образом они будут оседать в отечественной банковской и финансовой системах.

"Во-первых, привести в порядок налоговую систему Украины, во-вторых, навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен и более", — сказала она.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время рабочего визита в Киев заявил, что коррупция и олигархи представляют серьезную угрозу для дальнейшего развития страны.

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#украина #коррупция #таможня

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