9:50 15 Мая 2021Политика
Политолог призвала усовершенствовать налоговую систему для борьбы с коррупцией на Украине
Украинский политический эксперт Светлана Кушнир объяснила, какие шаги необходимо сделать Киеву, чтобы победить тотальную коррупцию в стране.
Украинский политический эксперт Светлана Кушнир объяснила, какие шаги необходимо сделать Киеву, чтобы победить тотальную коррупцию в стране.
По ее словам, нужно принять закон об оттоке капитала за границу, чтобы пресечь вывод средств на оффшорные счета. Таким образом они будут оседать в отечественной банковской и финансовой системах.
"Во-первых, привести в порядок налоговую систему Украины, во-вторых, навести порядок на украинской таможне, где, по разным данным, каждый месяц оседает от 5 миллиардов гривен и более", — сказала она.
Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время рабочего визита в Киев заявил, что коррупция и олигархи представляют серьезную угрозу для дальнейшего развития страны.