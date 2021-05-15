Климкин признался, что был напуган новым заявлением Путина об Украине

Слова президента РФ Владимира Путина об "анти-России" всерьез напугали экс-главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

Слова президента РФ Владимира Путина об "анти-России" всерьез напугали экс-главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

По его словам, когда президент России поднимает тему Украины, он преподносит ее как постоянный источник проблем для Москвы. Однако именно такой риторики он еще не применял.

"Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким. Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров", — говорится в сообщении Климкина на его странице в Facebook.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Украина постепенно превращается в антипода России в ходе оперативного совещания с членами Совбеза ООН 14 мая.