Жуткий торнадо в Китае унес жизни шести человек

Шесть человек стали жертвами в результате торнадо в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Шесть человек стали жертвами в результате торнадо в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

При этом по меньшей мере из-за стихии пострадали 218 человек. Об этом говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям города.

"Согласно последним данным, по состоянию на субботу 4.30 (пятница 23.30 по Москве) в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали 218 человек, разрушены 27 домов, повреждения получили 400 домов, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тысяч квадратных метров", — заявили в ведомстве.

Торнадо произошел в 20:39 (15:39 по Москве) в Цайдянь пригородном районе города Ухань Цайдянь и в районе Цзуньшань в зоне экономического развития Уханя. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Стихия повалила большие деревья и разрушила некоторые бараки для рабочих. Власти сейчас делают все, чтобы не допустить большого количества жертв.