Юрист рассказал о запрещенных на дачном участке постройках

Некоторые постройки нельзя устанавливать на приусадебных участках. Подробнее об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Некоторые постройки нельзя устанавливать на приусадебных участках. Подробнее об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, то на нем нельзя возводить капитальные постройки, предполагающие фундамент. Без него можно строить что угодно: садовый домик, баню, сарай и так далее.

Если земля имеет статус "садовый участок", то на нем можно строить здания на фундаменте. Их высота не должна превышать трех этажей, сообщил эксперт в беседе с изданием "Прайм".

Юрист порекомендовал внимательно отнестись к расположению дома на участке. Если он будет закрывать соседям солнечный свет или создаст другие неудобства, это может дойти до суда.