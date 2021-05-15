Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом со ссылкой на Национальное космическое управление КНР сообщает Синь

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом со ссылкой на Национальное космическое управление КНР сообщает Синь

Первый космический аппарат Китая для исследований Марса "Тяньвэнь-1" был запущен с расположенного на острове Хайнань космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года. Он вышел на орбиту ожидания Марса в конце февраля. Аппарат состоит из марсохода, посадочной капсулы и орбитального модуля.

"Аппарат "Тяньвэнь-1" 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе", — цитирует сообщение управления агентство.

Зонд совершил посадку в 07:18 (02:18 по московскому времени). В случае успеха миссии марсоход направит на Землю полученные данные уже в 2021 году.