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8:16   15 Мая 2021
Армия

Пентагон впервые разместит в Японии высотные беспилотники Triton

Пентагон впервые разместит в Японии высотные беспилотники Triton

Американские беспилотники MQ-4C Triton впервые будут базироваться на территории японских островов.

Согласно информации агентства Киодо, БПЛА будет располагаться на базе ВВС Мисава на острове Хонсю в течение пяти месяцев. Японское Минобороны верит, что американские дроны помогут улучшить наблюдение за морем в условия растущей активности соседних стран.

Больше всего вопросов у Японии сегодня вызывают китайские сторожевые корабли в районе островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Эти территории являются предмет территориального спора между Токио и Пекином.

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