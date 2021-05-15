Пентагон впервые разместит в Японии высотные беспилотники Triton

Американские беспилотники MQ-4C Triton впервые будут базироваться на территории японских островов.

Американские беспилотники MQ-4C Triton впервые будут базироваться на территории японских островов.

Согласно информации агентства Киодо, БПЛА будет располагаться на базе ВВС Мисава на острове Хонсю в течение пяти месяцев. Японское Минобороны верит, что американские дроны помогут улучшить наблюдение за морем в условия растущей активности соседних стран.

Больше всего вопросов у Японии сегодня вызывают китайские сторожевые корабли в районе островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Эти территории являются предмет территориального спора между Токио и Пекином.