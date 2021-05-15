Средняя стоимость бензина в России выросла на 1 копейку за месяц

Потребительские цены на бензин в России за период с 3 апреля по 9 мая 2021 года составили 47,69 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Потребительские цены на бензин в России за период с 3 апреля по 9 мая 2021 года составили 47,69 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на копейку — до 45,01 рубля за литр. Подорожал также бензин Аи-95 (до 48,62 рубля за литр). Цена на Аи-98 не менялась и сохранится на уровне 55,26 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на две копейки — до 49,55 рубля за литр.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что рост цен на бензин зафиксирован в 24 российских регионах. Наиболее заметный — в Белгороде, где бензин увеличился на 0,3 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, Россия вышла на лидирующую позицию среди мировых стран по соотношению богатств миллиардеров и ВВП, информирует "Царьград".