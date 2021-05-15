Партия Порошенко пытается выжить Зеленского из президентской резиденции

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила Владимиру Зеленскому "съехать" в собственную квартиру и добираться до офиса на велосипеде.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила Владимиру Зеленскому "съехать" в собственную квартиру и добираться до офиса на велосипеде.

Партия Порошенко утверждает, что семья Зеленских владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Кроме этого, в владениях украинского лидера, по словам политиков, семь квартир: в Лондоне, Ялте, Киеве. Одна из них находится в пешей доступности от офиса президента.

"Не нужен даже велосипед — а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу", — считают сторонники Порошенко.

В партии также подчеркнули, что Порошенко — единственный президент Украины, который не жил на государственной даче. Тоже самое предложили Зеленскому — немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, которая была отремонтирована средствами государственного бюджета.