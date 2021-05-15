РПЦ предложила россиянкам усыновлять замороженных эмбрионов

РПЦ предложила принять закон, согласно которому в России можно будет усыновлять замороженные эмбрионы, которые, согласно христианской этике, являются людьми.

РПЦ предложила принять закон, согласно которому в России можно будет усыновлять замороженные эмбрионы, которые, согласно христианской этике, являются людьми.

Такой закон бы привел к крупным изменениям в правовых основах, наделению "полным моральным статусом" еще не родившегося человека, потребовалось бы корректировать противоабортное законодательство.

"Если он человек, то почему его нельзя усыновлять", — отметил ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин.

Недавно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил страну с Днем Победы. Он отметил, что огромные усилия церкви направлены на сохранение исторической памяти и достоверности исторических данных, сообщает "Царьград".