Экономист Потапенко призвал отменить налоги для одной категории россиян

Россияне с низкими доходами не должны платить налоги. Об этом высказался российский предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко.

Россияне с низкими доходами не должны платить налоги. Об этом высказался российский предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко.

По словам эксперта, Россия является страной, в которой одни из самых высоких налогов. Он отметил, что в сумме налога на труд и НДС граждане платят около 60%. Об этом информирует издание "Собеседник".

Экономист заявил, что государство не должно влезать в доходы сограждан. Он отметил, что получающий минимальную зарплату человек и его члены семьи должны быть освобождены от налогов. Введение минимальной зарплаты в РФ не работает, так как многие трудятся на 0,2 или 0,5 ставки, заявил экономист.