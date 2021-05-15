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7:00   15 Мая 2021
Политика

Белый дом сообщил об отмене Байденом семи президентских указов Трампа

Белый дом сообщил об отмене Байденом семи президентских указов Трампа

Президент США Джо Байден одним указом отменил семь указов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден принял решение об отмене указа о защите памятников и статуй в США, принятый Трампом после сноса памятников героев колониальной эпохи во время акций протеста против расизма. Указ о строительстве парка статуй героям США также был отменен Байденом.

Глава Белого дома прекратил действие указа Трампа о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи. В список отмененных указов попали акт, защищающий чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, и распоряжение о цензуре в Сети. Байден объявил недействительным правило, по которому иммиграционные власти могли отказать в виде на жительство под предлогом "обременительства" для налогоплательщиков, пишет "Царьград".

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#сша #байден #трамп

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