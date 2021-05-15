Белый дом сообщил об отмене Байденом семи президентских указов Трампа

Президент США Джо Байден одним указом отменил семь указов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден одним указом отменил семь указов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден принял решение об отмене указа о защите памятников и статуй в США, принятый Трампом после сноса памятников героев колониальной эпохи во время акций протеста против расизма. Указ о строительстве парка статуй героям США также был отменен Байденом.

Глава Белого дома прекратил действие указа Трампа о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи. В список отмененных указов попали акт, защищающий чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, и распоряжение о цензуре в Сети. Байден объявил недействительным правило, по которому иммиграционные власти могли отказать в виде на жительство под предлогом "обременительства" для налогоплательщиков, пишет "Царьград".