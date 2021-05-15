Израиль сообщил об атаке по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Военные истребители нанесли удары по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Военные истребители нанесли удары по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Израильские военные сообщили, что их истребители поразили объект движения ХАМАС, расположенный на севере сектора Газа. Палестинские СМИ сообщали ранее, что группировки в секторе Газа совершили ракетные обстрелы по южной части Израиля.

Один из представитель движения ХАМАС ранее сообщал о готовности группировки прекратить огонь в секторе Газа. По его словам, израильская сторона не дала ответ на это предложение.