Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:29   15 Мая 2021
Общество

Израиль сообщил об атаке по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Израиль сообщил об атаке по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Военные истребители нанесли удары по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Израильские военные сообщили, что их истребители поразили объект движения ХАМАС, расположенный на севере сектора Газа. Палестинские СМИ сообщали ранее, что группировки в секторе Газа совершили ракетные обстрелы по южной части Израиля.

Один из представитель движения ХАМАС ранее сообщал о готовности группировки прекратить огонь в секторе Газа. По его словам, израильская сторона не дала ответ на это предложение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#хамас #израиль #ракеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров