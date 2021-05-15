"Коммерсантъ" раскрыл планы Лукашенко на третью за год встречу с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует посетить Россию в конце мая для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует посетить Россию в конце мая для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Частота личных встреч Путина и Лукашенко может быть связана с тем, что Россия и Белоруссия планируют к осени завершить работы по всем "дорожным картам" по интеграции. Пресс-служба президента Белоруссии еще 9 мая сообщила о планирующейся скорой встрече двух глав государств. Об этом информирует газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четырех информированных источников в российских и белорусских госструктурах.

Отмечается, что возможные переговоры пройдут до конца месяца, точной даты и места проведения встречи не называется. Источник издания также сообщает, что темами переговоров могут стать продолжение работы над двумя самыми сложными союзными программами — налогово-таможенной и нефтегазовой.