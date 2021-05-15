ВМС США сообщили о выходе катера Hamilton из Черного моря

Шестой флот ВМС США сообщил, что акваторию Черного моря покинуло сторожевое судно Hamilton.

Шестой флот ВМС США сообщил, что акваторию Черного моря покинуло сторожевое судно Hamilton.

Сообщение опубликовано на официальном сайте. Там говорится, что выход корабля был связан с завершением операции.

"Катер береговой охраны США Hamilton прошел транзитом из Черного в Средиземное море, завершив 14 мая проведение операций в Черном море", — приводит РИА Новости текст опубликованного сообщения.

О том, что Hamilton зашел в Черное море, стало известно в конце апреля. Тогда в Национальном центре управления обороной России заявили, что за кораблями США следят силы Черноморского флота. В свою очередь в Шестом флоте добавили, что корабль находится в Черном море "для поддержки союзников по НАТО".

Ранее издание "Царьград" сообщало, что ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблем береговой охраны США. Они отработали элементы тактического маневрирования, подачу сигналов с использованием международной системы.