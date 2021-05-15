Политический лидер ХАМАС заявил о готовности заключить перемирие с Израилем

Политический лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что группировка готова к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Политический лидер ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что группировка готова к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Издание ссылается на турецкое агентство. По данным газеты, сейчас Израиль не ответил на предложение палестинских радикалов.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее заявил, что Израиль предлагает провести прямые переговоры с Палестиной. По его словам, это единственный способ прекратить конфликт.

Между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами. Они последовали вслед за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.