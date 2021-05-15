Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сайту про гаджеты

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту 4PDA.ru. Такое решение принял Мосгорсуд после иска телеканала "Матч ТВ".

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту 4PDA.ru. Такое решение принял Мосгорсуд после иска телеканала "Матч ТВ".

Мосгорсуд принял решение о блокировке ресурса после требования телеканала удалить пиратский контент, который распространялся на сайте в виде ссылок на нелегальные трансляции. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

В администрации 4PDA.ru сообщили, что всегда вовремя занимались удалением пиратского контента, а о блокировке "узнали по факту произошедшего". Сайт 4PDA.ru посвящен информации о гаджетах и новейших технологиях. Ежемесячная аудитория портала составляет 12 миллионов уникальных пользователей.