Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией

США ожидают, что Азербайджан немедленно отведет от границы с Арменией все войска, заявила в ходе телефонного брифинга 14 мая представитель Госдепартамента Джалина Портер.

США ожидают, что Азербайджан немедленно отведет от границы с Арменией все войска, заявила в ходе телефонного брифинга 14 мая представитель Госдепартамента Джалина Портер.

По ее словам, США внимательно следят за ситуацией в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении.

"Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом", — подчеркнула Портер.

Ранее "Царьград" сообщил, что исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян попросил у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помощи после инцидента на границе страны. По данным минобороны Армении, азербайджанские военные 13 мая попытались продвинуться на армянскую территорию, чтобы провести там работы.