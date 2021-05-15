Французские полицейские в отставке призвали Макрона усилить безопасность

Французский лидер Эмманюэль Макрон получил открытое письмо от полицейских в отставке, которые призвали предотвратить ухудшение положения в сфере безопасности.

Французский лидер Эмманюэль Макрон получил открытое письмо от полицейских в отставке, которые призвали предотвратить ухудшение положения в сфере безопасности.

Опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com послание поддержали порядка 30 тыс. человек. Среди 93 авторов письма присутствуют и младшие офицеры, и высшие чины. Самым старшим является главный контролер Ален Дешам.

"Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции", – сообщает послание.

Авторы пишут, что в некоторых регионах законы перестают действовать, а "агрессивные меньшинства оспаривают власть государства". Об этом сигнализируют участившиеся нападения на правоохранителей, которые являются "залогом сохранения мира и свобод" граждан.

Отставные полицейские призвали предпринять эффективные действия, чтобы "отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок". Ответственность за рост преступности они возложили на нелегальных мигрантов. В сфере контроля за ними правоохранители просит принять более действенные меры.