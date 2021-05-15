Россия возобновит авиасообщение с Португалией и еще четырьмя странами с 25 мая

Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Данное решение принято на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Оно учитывает эпидемиологическую обстановку в указанных странах.

Рейсы будут летать по одному разу в неделю в Джидду (Саудовская Аравия) из Грозного и Махачкалы, два раза в неделю в Рейкьявик и Валетту, три раза в неделю — в Канкун, Джидду и Лиссабон из Москвы. С 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

Приезжающие в страны Европы россияне по тратам превосходили гостей из других стран, информировал телеканал "360". Потери туристического бизнеса ЕС составили более 30 миллиардов евро в 2020 году.