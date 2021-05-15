Экономист рассказал об опасности долларовой инфляции для инвесторов
Долларовая инфляция съедает часть дохода, несмотря на укрепление или ослабление рубля. Об этом сообщил инвестор Андрей Русецкий.
США столкнулись с увеличением количества наличных денег в обращении на фоне вливания в экономику страны значительного объема ликвидности, а также роста госдолга. Эксперт в беседе с "Праймом" отмечает, что такие значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции.
"Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", — заявил он.
Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и новому росту инфляции. По этой причине валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов — акций в долларах, сырьевых активах и облигаций развивающихся стран. Русецкий также дал рекомендацию насчет займов. По его словам, брать в долг следует в той валюте, в которой идет доход.
Накануне ЦБ РФ назвал курс валют на 14 мая. Об этом информировал телеканал "360".