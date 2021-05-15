Экономист рассказал об опасности долларовой инфляции для инвесторов

Долларовая инфляция съедает часть дохода, несмотря на укрепление или ослабление рубля. Об этом сообщил инвестор Андрей Русецкий.

Долларовая инфляция съедает часть дохода, несмотря на укрепление или ослабление рубля. Об этом сообщил инвестор Андрей Русецкий.

США столкнулись с увеличением количества наличных денег в обращении на фоне вливания в экономику страны значительного объема ликвидности, а также роста госдолга. Эксперт в беседе с "Праймом" отмечает, что такие значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции.

"Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет", — заявил он.

Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и новому росту инфляции. По этой причине валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов — акций в долларах, сырьевых активах и облигаций развивающихся стран. Русецкий также дал рекомендацию насчет займов. По его словам, брать в долг следует в той валюте, в которой идет доход.

Накануне ЦБ РФ назвал курс валют на 14 мая. Об этом информировал телеканал "360".