Встреча с Путиным оказалась самым запоминающимся событием для главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что в период с 2016 года по 2021 встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является самым впечатляющем событием.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что в период с 2016 года по 2021 встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является самым впечатляющем событием.

Витренко поделился этой информацией, когда рассказывал о событии или встрече с 2016 года по 2021, которые оставили самое большое впечатление.

"Встреча с Владимиром Путиным, когда пришлось с ним спорить 20 минут. Это все было очень неожиданно, на одном дыхании. Я этого вообще не ожидал, и это, естественно, произвело впечатление", — сообщил он.

Витренко также отметил, что ему пришлось встретить много интересных людей за последние семь лет, среди которых были руководители крупнейших нефтегазовых компаний и европейские политики. Он сообщил, что приходилось выступать перед НАТО и парламентариями Германии. Глава правления добавил, что общался Джорджем Соросом и обсуждал с ним теорию работы на финансовых рынках и философские воззрения. Витренко сказал, что это также было интересно.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Юрий Витренко не исключил новых исков против "Газпрома". Он сообщил, что в актуальном контракте, который заключен между "Газпромом" и "Нафтогазом", есть возможность инициировать новые арбитражные разбирательства.