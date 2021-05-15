Иванов высоко оценил подготовку армии ЦАР российскими инструкторами

Вооруженные силы ЦАР стали более боеспособными благодаря обучению у российских инструкторов.

Вооруженные силы ЦАР стали более боеспособными благодаря обучению у российских инструкторов.

На премьере совместной кинокартины России и ЦАР "Турист" на стадионе "Бартелеми Боганда" в Банги выступил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Он отметил, что российские инструкторы хорошо обучили военных ЦАР, передает ФАН.

"Приветствую вас, мужественный и гордый народ Центральной Африки. Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте", — заявил Иванов.

Благодаря работе российских специалистов и усилиям руководства вооруженных сил республики боевики были успешно разгромлены. Иванов отметил усилия начальника генерального штаба армии ЦАР, генералов жандармерии и полиции, а также руководителя, верховного главнокомандующего, президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Глава содружества пожелал центральноафриканцам мирного неба над головой.