Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в онлайн-формате

Полуфинал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет 20 мая в онлайн-формате, свое мастерство покажут более 100 участников из разных российских регионов.

Полуфинал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет 20 мая в онлайн-формате, свое мастерство покажут более 100 участников из разных российских регионов.

Онлайн-полуфинал организован для тех, кто не смог посетить очные этапы состязания и участники, которые смогут справиться с подготовленными партнерами конкурса специальными кейсами.

"Для всех полуфиналистов, которые по каким-либо причинам не смогли приехать к нам на очные испытания, мы организуем онлайн-полуфинал. На этом этапе мы ожидаем интересные проекты из разных уголков нашей страны", — отметил замруководителя АНО "Россия – страна возможностей", которая выступила организатором конкурса, Антон Сериков.

Во втором сезоне конкурса для участия зарегистрировались около 30 тысяч человек. Но дойти до полуфинала смогли лишь те, кто показал себя во время дистанционного тестирования и загрузил в личный кабинет, связанный с индустрией туризма проект.

Ранее "Царьград" сообщил, что отдохнувшие на курортах Кубани и Крыма российские туристы жалуются на резко поднявшиеся цены. Стоимость отдыха на курортах в РФ на выступлении в Госдуме также раскритиковал премьер-министр России Михаил Мишустин.