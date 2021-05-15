Врач Зайцев объяснил колебания роста заражений коронавирусом в России

Россияне немного расслабились из-за теплой погоды в некоторых регионах страны и перестали соблюдать меры профилактики коронавируса, что привело к росту числа заболевших COVID-19.

Россияне немного расслабились из-за теплой погоды в некоторых регионах страны и перестали соблюдать меры профилактики коронавируса, что привело к росту числа заболевших COVID-19.

Рост заболевших COVID-19 связан с увеличением активности людей на фоне майских праздников, а также с увеличением путешествующих по России. Он отметил, что аэропорты Москвы и Петербурга стали перевалочными пунктами для поездок на юг. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам врача, показатели заражения инфекций сейчас нормальные, и причин для паники нет. Он отметил, что необходимо продолжать соблюдать все введенные ранее меры профилактики и защиты. Об этом пишет iReactor.