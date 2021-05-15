Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан призвали народ ЦАР объединиться для борьбы с бандитами во время премьеры фильма "Турист".

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан призвали народ ЦАР объединиться для борьбы с бандитами во время премьеры фильма "Турист".

Шугалей, выступая на центральном стадионе столицы ЦАР, рассказал свою историю заточения в ливийской тюрьме, где его держали после похищения вместе с Суэйфаном. Он отметил, что бандитам было все равно, какое у них вероисповедание.

Социолог выразил надежду, что российско-африканская работа внесет вклад в сплочение страны. Суэйфан поздравил всех мусульман ЦАР с прошедшими праздниками, пожелав удачи и процветания. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

В Банги прошла пресс-конференция "Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам", в которой принял участие глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Он отметил, что российские инструкторы в ЦАР успешно подготовили местную армию для борьбы с преступными группировками, а дискредитирующая их деятельность кампания западных СМИ направлена на возвращение страны в экономический упадок.