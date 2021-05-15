Американское правительство дало оценку предстоящей встрече Лаврова и Блинкена

Отношения между Россией и США могут вывести на новый уровень переговоры между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Отношения между Россией и США могут вывести на новый уровень переговоры между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства США. Он назвал предстоящую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена сделать отношения стран стабильными и предсказуемыми.

"Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь", — заявил представитель американского Госдепа.

Блинкен планирует с 16 по 20 мая совершить рабочее турне по Северной Европе. Он посетит Данию, Исландию и Гренландию. На данный момент дата предстоящей министерской встречи Арктического совета не разглашается.