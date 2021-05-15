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0:10   15 Мая 2021
Общество

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей провел пресс-конференцию об информационных фейках в ЦАР

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей провел пресс-конференцию об информационных фейках в ЦАР

Пресс-конференция на тему "Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам" прошла в Банги в рамках премьеры фильма "Турист" о российских инструкторах в ЦАР.

Мероприятие вел руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Шугалей заявил, что информационное противостояние в Чаде, Судане и Нигерии продолжается, хотя президент Фостен-Арканж Туадера был переизбран.

В ЦАР социологи опросили более 1300 человек. Подавляющее большинство людей считают, что в ухудшении ситуации в республике виноват экс-президент Франсуа Бозизе.

Также руководитель ФЗНЦ упомянул, что 88% населения считают Россию главным союзником ЦАР. Специалисты из РФ присутствуют в республике с 2018 года в рамках российско-центральноафриканского договора о военно-техническом сотрудничестве. В стране находятся 535 инструкторов.

Действия российских инструкторов, занимающихся подготовкой силовиков в республике, легли в основу фильма "Турист". Это первая кинолента, озвученная на санго, — государственном языке ЦАР.

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#опрос #цар #Шугалей

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