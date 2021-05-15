Politico: дипломаты США просят власти не допустить победы РФ и Китая в гонке вакцин

Американские дипломаты обратились к Госдепартаменту США с призывом ускорить решение вопроса по отправке вакцины от коронавируса в другие страны, предупреждая, что, если это не будет сделано, Вашингтон может уступить позиции Москве и Пекину

Американские дипломаты обратились к Госдепартаменту США с призывом ускорить решение вопроса по отправке вакцины от коронавируса в другие страны, предупреждая, что, если это не будет сделано, Вашингтон может уступить позиции Москве и Пекину.

Как сообщает, со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских дипломатов, издание Politico Россия и Китай, поставляя свои вакцины от COVID-19 десяткам государств по всему миру, улучшают тем самым свои внешнеполитические позиции. При этом Пекин якобы оказывает давление на власти более 50 стран, получивших от него вакцину, требуя признать китайский суверенитет над Тайванем.

А Вашингтон в это время тратит долгие недели на обсуждение того, как лучше ответить на запросы более чем 40 государств о предоставлении американской вакцины от коронавируса, отмечает автор материала.

Новый президент США Джо Байден, едва вступив на этот пост в январе 2021 года, пообещал, что Соединенные Штаты станут мировым лидером по борьбе с пандемией. Но спустя несколько месяцев стало очевидно, что администрация Байдена не намерена снабжать другие страны американской вакциной, пока не будут вакцинированы все американцы.

При этом газета приводит слова высокопоставленного американского дипломата, который заявил, что Штатам не нужно такое количество лоз вакцины AstraZeneca, которое у них есть в наличии.

«Именно поэтому мы уже говорили, что мы отправим часть этих доз за границу. Однако нам необходимо действовать гораздо быстрее, чтобы доставить вакцины и другие товары медицинского назначения в те страны, которые с трудом справляются с ростом заболеваемости», — подчеркнул источник газеты.

Дипломаты из стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока сообщают об обращенных к США многочисленных просьбах местных правительств о помощи в борьбе с пандемией. Эти просьбы особенно участились после того, как начали распространяться разнообразные новые штаммы опасного заболевания.

Но Вашингтон продолжает размышлять над ответом, и вот Филиппины, не дождавшись помощи от Америки, уже получили китайскую вакцину.

Пока американские власти детально прорабатывают вопрос о возможных поставках вакцины другим странам, разрабатывая соответствующие программы, Россия деятельно укрепляет отношения с государствами Южной Америки и другими странами по всему миру, заключая с ними соглашения о поставках своей вакцины «Спутник V». И в результате российский препарат уже одобрен к применению в 63 странах мира, подчеркивает автор материала.