Леонков напомнил пилотам ВВС НАТО об опасности нарушения воздушных границ РФ

Когда иностранный самолет вторгается в воздушное пространство РФ, или приближается к российской границе, на его перехват поднимаются силы ВВС, которые готовы, в случае, если нарушитель не изменит курс, сбить его.

Когда иностранный самолет вторгается в воздушное пространство РФ, или приближается к российской границе, на его перехват поднимаются силы ВВС, которые готовы, в случае, если нарушитель не изменит курс, сбить его.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) напомнил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя недавний инцидент, когда российские истребители дважды поднимались в небо для перехвата французских самолетов Dassault Mirage 2000 и заправщика, которые чуть не нарушили воздушные границы РФ над полуостровом Крым.

Франция, напомнил Леонков, строго следует курсом западного военного блока НАТО, который заключается в демонстрации военной мощи с целью силового сдерживания Российской Федерации. И в рамках этой политики французские истребители, по словам эксперта, решили провести маневры с топливозаправщиком над акваторией Черного моря вблизи российских границ.

«Понятное дело, что французские истребители с ракетами на борту оказались вблизи наших границ, из-за чего пришлось высылать на перехват самолеты, — отметил Леонков. — Конечно, я надеюсь, что наш МИД обязательно напомнит Франции, что они играют в очень опасную игру».

При этом военный эксперт напомнил, что российские перехватчики, поднявшись в воздух в случае приближения иностранного самолета к рубежам РФ, используют общие каналы связи чтобы связаться с нарушителем, после чего, если он не реагирует на предупреждение и не разворачивается, они совершают предупредительные выстрелы вдоль курса следования иностранного воздушного судна, а также предпринимают попытки принудить его к посадке.

Если эти меры не приводят успеху, российские летчики должны сбить самолет нарушитель, добавил Леонков.

Чаще всего, отметил эксперт, провокации вблизи российских границ совершают британские и американские военные самолеты, но в последнее время в воздушном пространстве над Балтийским и Черным морями участились полеты ВВС НАТО, это, по мнению Алексея Леонкова, связано с серьезным укреплением Россией своих рубежей на западном и южном направлениях, где были развернуты воинские подразделения, оснащенные новейшими видами стратегических вооружений.