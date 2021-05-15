Глава МВД Сербии: мы не присоединимся к антироссийской истерии 

Фундаментальным определением сербской политики является стремление сохранить военный нейтралитет страны, а также отказ от антироссийского курса и санкций против Москвы.

Фундаментальным определением сербской политики является стремление сохранить военный нейтралитет страны, а также отказ от антироссийского курса и санкций против Москвы.

С таким заявлением выступил сербский министр внутренних дел Александр Вулин, который посетил Москву с двухдневным рабочим визитом и провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

В ходе переговоров Вулин и Патрушев обсудили планы Запада отозвать из Косово оккупационные военные контингенты KFOR и UNMIK, а их функции передать FSK (силам безопасности Косово) и хорватскому военному контингенту.

«В ходе встречи Александр Вулин сказал, что Сербия ожидает поддержки России в предотвращении каких-либо изменений в мандатах KFOR и UNMIK, поскольку передачи охранных функций албанским сепаратистам и хорватским интервентам не только нарушает Резолюцию 1244 Совбеза ООН, но и способно спровоцировать новую войну в крае», — передает по итогам встречи корреспондент информационного портала «ПолитНавигатор».

При этом, как отмечает издание, Николай Патрушев заверил сербского министра в том, что Россия и Сербия не просто являются стратегическими партнерами, народы двух стран связан друг с другом многовековым духовным родством.

Также Патрушев добавил, что Россия, будучи союзником Сербии, и дальше намерена отстаивать сербские интересы на международном уровне.

В ответ Вулин заявил, что нынешнее поколение сербов, благодаря доброжелательным отношениям, связывающим их президента Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным, может говорить о том, что они, сотрудничая с Россией наилучшим образом, защищают не только интересы своей страны, но и интересы РФ.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, сербский министр добавил, что Николай Патрушев хорошо знаком с Сербией и с историей балканских событий, поэтому является большим другом сербов.

«Патрушев выразил большую готовность продолжать сотрудничество с Сербией и всеми нашими силовыми структурами для совместной работы над общими темами, борьбой с организованной преступностью, наркоторговлей, терроризмом. Это все, что нас объединяет и связывает», — заявил Вулин журналистам.

Кроме того, он подчеркнул, что пока Сербию возглавляет Александр Вучич, страна не станет вводить антироссийских санкций и присоединяться к антироссийской истерии Запада.

Сербия, по словам министра, останется в военном отношении нейтральным государством – это является фундаментом ее внешней политики.