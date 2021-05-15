Эксперт спрогнозировал кризис неплатежей и коллапс в сфере украинского ЖКХ

Если «Нафтогаз Украины» вновь поднимет цены на газ для предприятий, оказывающих коммунальные услуги, а такие планы национальной акционерной компанией уже были озвучены, коммунальщики в свою очередь поднимут тарифы для населения на 30-60%.

Если «Нафтогаз Украины» в очередной раз поднимет цены на газ для предприятий, оказывающих коммунальные услуги, а такие планы национальной акционерной компанией уже были озвучены, коммунальщики в свою очередь поднимут тарифы для населения на 30-60%.

Подобное развитие событий приведет к тому, что украинцы массово перестанут оплачивать услуги ЖКХ и всю отрасль ждет коллапс.

С таким предупреждением на прошедшей в Киеве пресс-конференции выступил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Если летом будет отмена ПСО (режим публичных специальных обязательств) и не будет разработан никакой механизм сотрудничества "Нафтогаза Украины" и теплокоммунэнерго, то это все приведет к коллапсу. И к росту тарифов на тепло в среднем от 30 до 60%», — заявил Попенко.

По его словам, большинство украинских предприятий теплокоммунэнерго утверждали тарифы на свои услуги для населения, исходя из цены на газ 7000 -7500 гривен за 1000 кубометров газа. А сейчас «Нафтогаз» продает им газ по 9200 гривен за 1000 кубометров, то есть эти предприятия уже работают в убыток.

Если же цена продолжит держаться на уровне 9000 - 10 000 гривен, или даже поднимется еще выше, малые предприятия теплокоммунэнерго будут вынуждены закрыться, а остальные столкнуться с кризисом неплатежей, уверен эксперт.

«Уже рост тарифов на тепло и горячую воду с 1 января 2021 года привел к тому, что уровень неплатежей увеличился с 12–15% до 47%. В Херсонской области не заплатили 47%, в Киеве количество неплатежей – 30%, хотя раньше стабильно не платили 10%. Общая сумма долгов выросла с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года на 26,6 миллиарда гривен, и это – за 4 месяца», привел — Попенка цифры статистики.

При этом он напомнил, что за год, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года рост задолженности украинцев по коммунальным платежам составил всего пять миллиардов гривен, учитывая, что в этот период вошел и отопительный сезон 2019-2020. Поэтому очевидно, что рост неплатежей уже перешел в неконтролируемую стадию, и если допустить дальнейший рост цены на газ, страну ждет катастрофа, заключил Попенко.